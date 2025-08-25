Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 2 туру АПЛ проти Лідса (5:0). Його слова наводить football.london.

Ми виграли дуже впевнено. Було якесь передчуття, щось витало в повітрі перед грою.

Думаю, нам слід пишатися тим, як ми грали, як ми домінували. Ми майже не дозволяли бити по своїх воротах, не пропустили жодного гола. А ще створили дуже багато моментів самі.

Дьокереш забив перші два голи в нашому клубі. Дуже радий за Тімбера, який забив два голи на «Емірейтс» після всіх проблем з гомілкостопом і годин, витрачених на фізіотерапію і роботу з нашим медштабом. Це щось особливе. І радий за Москеру, який дебютував за нашу команду.

І однією з головних окрас став, звичайно, Макс Доуман, який у свої 15 років вийшов і заробив пенальті. Я пишаюся», – сказав Артета.