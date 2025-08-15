Павло Василенко

Очікується, що Кінгслі Коман незабаром покине Баварію. Його наступна команда – Аль-Наср, де він гратиме разом з Кріштіану Роналду.

Інсайдери Флоріан Плеттенберг та Фабріціо Романо оголосили фінансові деталі угоди. Сума трансферу за 29-річного француза склала 35 мільйонів євро.

Баварія також заощадить 35 мільйонів євро на зарплаті, яку вона мала б виплачувати Коману до 2027 року. Після проходження медичного огляду гравець сам підпише трирічний контракт з Аль-Насром.

Коман виступав за Баварію з 2017 року. Раніше він грав за Ювентус та ПСЖ. Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.