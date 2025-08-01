Павло Василенко

Прокурори паризького передмістя Нантер підписали остаточний обвинувальний акт проти зірки ПСЖ Ашрафа Хакімі, повідомляє Le Parisien. Марокканець звинувачується у зґвалтуванні, йому загрожує до 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним.

Інцидент стався у лютому 2023 року. Тоді 24-річна жінка засвідчила, що познайомилася з Хакімі через особисті повідомлення в Instagram.

Після більш ніж місяця віртуального спілкування вона у п'ятницю ввечері вирушила до будинку гравця на першу зустріч. Її туди доставив Uber, який замовив сам гравець. Після прибуття ситуація швидко загострилася.

За словами заявниці, Ашраф Хакімі цілував її в губи та груди крізь одяг без її згоди. Молода жінка чинила опір гравцеві, але він продовжував тримати її і зрештою зґвалтував.

Жінка була в шоці після інциденту, але встигла надіслати повідомлення подрузі з проханням забрати її. Пізніше подруга підтвердила поліції заяви та стан ймовірної жертви. Згодом ймовірна жертва сама подала кримінальну заяву проти футболіста.

3 березня 2023 року слідчий суддя висунув Ашрафу Хакімі звинувачення у зґвалтуванні та помістив його під домашній арешт після затримання, а прокуратура розпочала судове розслідування. Під час допитів марокканець заперечував будь-яку провину, а його клуб, ПСЖ, підтримував футболіста. Хакімі також заявив, що все було лише планом жінки, яка намагалася шантажувати його фінансово.

Прокуратура Нантера тепер вимагає висунути Ашрафу Хакімі звинувачення у зґвалтуванні в кримінальному суді департаменту О-де-Сен. Слідчий суддя ще не підтвердив і не спростував умови остаточного обвинувального висновку. ПСЖ поки що не прокоментував останні події у неприємній ситуації зі своїм гравцем.