Павло Василенко

Французький ПСЖ оштрафований майже на 50 000 євро за неспортивну поведінку вболівальників під час фіналу Ліги чемпіонів та розміщення банера з написом «УЄФА – це мафія».

Парижани перемогли міланський Інтер з рахунком 5:0 на «Альянц Арені» в Мюнхені та вперше виграли престижний трофей.

«Ми вважаємо штраф доречним, оскільки паризькі вболівальники надіслали повідомлення, якому не місце на спортивній події. Вони прагнули зашкодити репутації керівного органу європейського футболу», – йдеться у заяві УЄФА, яку отримало агентство AP.

Нагадаємо, що ПСЖ хоче придбати українського захисника Борнмута Іллю Забарного.