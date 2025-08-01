Журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс висловився про можливий трансфер українського захисника Іллі Забарного з англійського Борнмута до паризького ПСЖ.

«Забарний? Клуби зближуються. ПСЖ може розраховувати на готовність гравця приєднатися до них. Кілька клубів переслідували його, Тоттенгем тиснув на нього, але він хоче лише приєднатися до ПСЖ.

Він дав слово, він хоче підписати контракт з Парі Сен-Жермен. Тепер двом клубам потрібно дійти згоди. Ми – недалеко від повної угоди, різниця в перемовинах становить менше п'яти мільйонів», – сказав Хокінс в ефірі After Foot.