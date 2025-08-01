В Франції висловилися щодо трансферу Забарного: «Він дав слово, він хоче підписати контракт з ПСЖ»
Фабріс Хокінс поділився останніми деталями трансферу українця
близько 2 годин тому
Журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс висловився про можливий трансфер українського захисника Іллі Забарного з англійського Борнмута до паризького ПСЖ.
«Забарний? Клуби зближуються. ПСЖ може розраховувати на готовність гравця приєднатися до них. Кілька клубів переслідували його, Тоттенгем тиснув на нього, але він хоче лише приєднатися до ПСЖ.
Він дав слово, він хоче підписати контракт з Парі Сен-Жермен. Тепер двом клубам потрібно дійти згоди. Ми – недалеко від повної угоди, різниця в перемовинах становить менше п'яти мільйонів», – сказав Хокінс в ефірі After Foot.
22-річний футболіст минулого сезону провів 39 зустрічей, в одній із яких відзначився результативною передачею. Його контракт із Борнмутом діє до кінця червня 2029 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Забарного оцінюється в 42 мільйони євро.
Раніше Романо повідомив важливі новини щодо трансферу Забарного в ПСЖ.