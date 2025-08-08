Павло Василенко

Атлетіко намагається підписати нового нападника протягом літнього трансферного вікна. За словами інсайдера Фабріціо Романо, мадридський клуб досяг угоди з італійським гравцем.

Команда Дієго Сімеоне провела досить невдалий сезон. Мадридці сподіваються на успішний сезон 2025/26, але для цього потрібні підкріплення.

Одним із пріоритетів є придбання нового нападника. Атлетіко обрав Джакомо Распадорі, який раніше грав за Наполі.

За словами Романо, мадридці досягли угоди з гравцем у п'ятницю щодо умов особистого контракту. Вони також розпочали переговори з чемпіонами Італії.

Наполі вже отримав офіційну пропозицію від Атлетіко. Ця пропозиція зараз обговорюється між двома клубами. Журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляє, що вона становить 25 мільйонів євро плюс бонуси.

Доля трансферу значною мірою залежить від рішення Наполі. Однак, здається дуже ймовірним, що Распадорі перейде в Атлетіко будь-якого дня.

Минулого сезону Распадорі провів 29 офіційних матчів за Наполі, забив шість голів і віддав дві результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 25 мільйонів євро.