Венесуельский форвард покинув клуб УПЛ
Футболіст повернувся в Іспанію
13 хвилин тому
Фото: ФК Колос
У венесуельського нападника Джованні Болівара завершився термін оренди в Колосі і форвард у повернувся у свій клуб – іспанський Альбасете. Про це повідомляє пресслужба ковалівців.
У футболці Колоса в сезоні 2024/25 Болівар провів 20 матчів та відзначився трьома голами та трьома гольовими передачами.
Колос у сезоні 2024/25 років здобув 36 залікових балів та посів у підсумковій турнірній таблиці УПЛ десятий щабель.
Раніше повідомлялося, хто будет тренером команди у новому сезоні.
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