Павло Василенко

У венесуельського нападника Джованні Болівара завершився термін оренди в Колосі і форвард у повернувся у свій клуб – іспанський Альбасете. Про це повідомляє пресслужба ковалівців.

У футболці Колоса в сезоні 2024/25 Болівар провів 20 матчів та відзначився трьома голами та трьома гольовими передачами.

Колос у сезоні 2024/25 років здобув 36 залікових балів та посів у підсумковій турнірній таблиці УПЛ десятий щабель.

Раніше повідомлялося, хто будет тренером команди у новому сезоні.