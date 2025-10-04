Оболонь та Верес не виявили сильнішого
Команди розписали мирову
32 хвилини тому
Фото - ФК Оболонь
Київська Оболонь вдома зіграла внічию з рівненським Вересом у рамках восьмого туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:1.
У першому таймі забивала лише київська команда – спочатку Валерій Дубко відзначився автоголом, а через 14 хвилин Василь Курко зрівняв рахунок.
У другій половині зустрічі команди не змогли забити.
Оболонь наразі займає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 10 очок. Верес йде на 12-й позицій, набравши вісім балів.
УПЛ, 8-й тур
Оболонь – Верес – 1:1
Голи: Курко, 28 – Дубко, 14 (автогол).