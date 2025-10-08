Форвард Вереса цього року може не зіграти
Футболіст потрапив у лазарет клубу
27 хвилин тому
Фото - НК Верес
Нападник рівненського Вереса Денис Ндукве вибув на тривалий термін.
За інформацією ТаТоТаке, травма, яка на 37-й хвилині матчу восьмого туру УПЛ проти Оболоні призвела до заміни Ндукве, виявилася достатньо серйозною.
25-річному форварду Вереса діагностували тріщину у хребці. Впродовж майбутнього місяця гравцю протипоказано будь яке фізичне навантаження. Подальші терміни відновлення залежать від зростання ушкодженого хребця.
Таким чином, існує ймовірність, що наступного разу Ндукве вийде на поле у матчі УПЛ тільки в наступному році.
