Верес на виїзді завершив матч восьмого туру Української Прем'єр-ліги з Оболонню з рахунком 1:1.

Головний тренер рівненської команди Олег Шандрук зазначив, що його футболісти вдало розпочали гру. Він також наголосив, що команді трохи пощастило, оскільки суперник не зумів реалізувати свої моменти наприкінці.

Шандрук прокоментував і кадрову ситуацію у складі, наголосивши, що під час зустрічі йому довелося провести кілька вимушених замін.