Тренер Вереса — про нічию з Оболонню: «Можемо також подякувати Фортуні, що не залетіло»
Фахівець прокоментував нічийний результат
7 хвилин тому
Верес на виїзді завершив матч восьмого туру Української Прем'єр-ліги з Оболонню з рахунком 1:1.
Головний тренер рівненської команди Олег Шандрук зазначив, що його футболісти вдало розпочали гру. Він також наголосив, що команді трохи пощастило, оскільки суперник не зумів реалізувати свої моменти наприкінці.
Шандрук прокоментував і кадрову ситуацію у складі, наголосивши, що під час зустрічі йому довелося провести кілька вимушених замін.
«Хороший початок від нас, півтайму контролювали гру, забили гол. Далі трохи зменшили темп і втратили потрібний імпульс. Гра вирівнялася і ми вже більше від оборони грали. Після перерви, особливо в кінці матчу – трохи просіли, більше думали про захист.
З огляду на два дальні удари суперників в кінці гри – можемо десь також подякувати Фортуні, що не залетіло. Тому що саме дальнім ударом Оболонь свій гол і забила.
У нас сьогодні було відразу три вимушені заміни. У Дениса Ндукве – попередньо забій спини. Він отримав сильний удар коліном. Сподіваюся, що це тільки забій, який не дозволив продовжити гру. Більше хвилюємося за Максима Сміяна. Тому що у нього проблема з колінним суглобом – завтра він буде проходити обстеження.
Ігор Харатін – знову відчув дискомфорт в задній поверхні стегна, тому що знову було дуже важке поле. Добре, що попереду міжнародна пауза і ми зможемо трохи відновитися», — сказав Шандрук для клубної пресслужби.
Поділитись