Павло Василенко

Український вінгер Віталій Дахновський залишив Верес. Як повідомляє ТаТоТаке, 26-річний футболіст не виступатиме за клуб із Рівного в наступному сезоні.

Претендентом на підписання Дахновського є Буковина, в розташуванні якої він зараз перебуває.

У минулому сезоні вінгер у складі Вереса провів 32 матчі у всіх турнірах, забив три м’ячі та зробив три асисти.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 400 тисяч євро.

Цього літа Буковину очолив екснаставник Оболоні Сергій Шищенко. Чернівецька команда виступає в Першій лізі.