Верес підписав колишнього хавбека ЛНЗ
Футболіст змінив клуб
близько 2 годин тому
Фото: НК Верес
Рівненський Верес офіційно оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Віталієм Бойком.
27-річний хавбек перебрався у рівненський клуб на правах вільного агента, підписавши контракт з «вовками» на два роки – до літа 2027, повідомляє офіційний сайт Вереса.
У минулому сезоні у складі черкаського ЛНЗ Бойко провів 11 матчів.
За підсумками кампанії 2024/25 Верес зайняв дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ.
Раніше рівненський клуб підписав грецького легіонера.
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