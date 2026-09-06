Луганська Зоря зазнала кадрових втрат напередодні матчу п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Вереса. За інформацією «ТаТоТаке» , у складі команди на майбутній поєдинок не буде кількох легіонерів, а участь ще одного футболіста залишається під питанням.

Разом із командою до Рівного не вирушили боснійські футболісти Зорі – центральний захисник Андрія Яніч і півзахисник Деян Попара. Повідомляється, що таким чином гравці відреагували на чергову повітряну атаку російської федерації, унаслідок якої було пошкоджено їхній житловий комплекс.

Наразі невідомо, чи повернуться Яніч і Попара до складу Зорі після матчу з Вересом. Подальший статус обох легіонерів у луганському клубі поки що залишається невизначеним.

Також під питанням участь у майбутній зустрічі ще одного представника Балкан – Домагоя Єлавіча. Інформація щодо його перебування та можливого залучення до матчу наразі не підтверджена.

Водночас Зоря може не розраховувати й на свого основного голкіпера на старті сезону Владислава Рибака. За попередніми даними, воротар, найімовірніше, пропустить поєдинок проти рівненської команди через хворобу.

Таким чином, перед матчем із Вересом луганський клуб має одразу кілька кадрових проблем. Остаточний склад Зорі та наявність футболістів у заявці стануть відомими ближче до початку зустрічі.