Верес та Зоря обійшлись у Рівному без голів
10 тур УПЛ стартував сьогодні
близько 1 години тому
Фото - УПЛ
Верес в рамках 10 туру УПЛ вдома приймав Зорю, Зустріч у Рівному завершилась з рахунком 0:0.
Обидві команди демонстрували досить обережну гру, поки на початку другої 45-хвилинки захисник Вереса Корнійчук не був вилучений за фол проти Слесара.
Підопічні Віктора Скрипника спробували у більшості дотиснути суперника. однак цього вечора Верес за підтримки власних трибун не дозволив гостям скористатися чисельною перевагою.
Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию у Рівному.
УПЛ. 10 тур
Олександрія - Верес 0:0
