Верес в рамках 10 туру УПЛ вдома приймав Зорю, Зустріч у Рівному завершилась з рахунком 0:0.

Обидві команди демонстрували досить обережну гру, поки на початку другої 45-хвилинки захисник Вереса Корнійчук не був вилучений за фол проти Слесара.

Підопічні Віктора Скрипника спробували у більшості дотиснути суперника. однак цього вечора Верес за підтримки власних трибун не дозволив гостям скористатися чисельною перевагою.

Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию у Рівному.

УПЛ. 10 тур

