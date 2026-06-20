Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук вирішив, що команду мають залишити вісім футболістів. Про це інформує пресслужба клубу.

Одеський клуб завершив співпрацю з такими футболістами:

Віталій Єрмаков, Олексій Хобленко, Олександр Скляр, Владислав Кулач, Олександр Каплієнко, Юрій Романюк, Максим Луньов та Артем Габелок розстаються з одеським клубом.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець підписав нові угоди терміном два роки з 27-річними братами-близнюками Іваном і Миколом Когутами, а також з 23-річним форвардом Кірілом Поповим. Також одеський клуб продовжив співпрацю з Кінгслі Аніагбосо та Мозесом Жаржу.

Чорноморець за підсумками сезону 2025/26 в Першій лізі посів другу сходинку в таблиці, що дозволило клубу повернутися до УПЛ.