Павло Василенко

Вест Гем опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що Грем Поттер більше не є головним тренером «молотобіййів».

50-річний фахівець має великий досвід гри на Британських островах, раніше він очолював Свонсі, Брайтон та Челсі.

Поттера найняв Вест Гем у січні цього року. Він повністю не виправдав очікувань на лондонському стадіоні.

Вест Гем зараз посідає передостаннє, 19-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши лише три очки в п'яти матчах.

Поттер керував Вест Гемом у 25 матчах, маючи в активі шість перемог, п'ять нічиїх та 14 поразок.

Наступний матч «молотобійців» відбудеться в понеділок, 29 вересня. Лондонці зіграють на виїзді проти Евертона.