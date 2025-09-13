Вест Гем та Тоттенгем визначили сильнішого в локальному дербі Лондона
Молотобійці забули вийти з роздягальні
41 хвилину тому
Фото - Тоттенгем Готспур (2025/2026)
Тоттенгем розгромив Вест Гем в поєдинку 4 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 3:0.
Перша половина гри не була щедрою на голи, однак все змінилось після перерви, коли Вест Гем провалив початок другого тайму.
Початок розгрому «хаммерс» поклав Сарр, а остаточно добив господарів Бергваль. Після двох пропущених здали нерви у Соучека, якийзалишив Вест Гем вдесятьох.
Остаточну крапку поставив ван де Вен, довівши перевагу команди Томаса Франка до розгромної.
АПЛ. 4 тур
Вест Гем - Тоттенгем 0:3
Голи: Сарр, 47, Бергвалль, 57, ван де Вен, 64