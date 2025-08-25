Півзахисник Мілана Лука Модріч провів свій перший матч у чемпіонаті Італії проти Кремонезе та став найстаршим дебютантом в історії Серії А — 39 років, 11 місяців і 14 днів.

Хорват приєднався до Мілана влітку на правах вільного агента після 13 років у Реалі, де став найтитулованішим футболістом клубу.

У стартовому турі Серії А Мілан поступився Кремонезе 1:2.