Модріч встановив унікальний рекорд у Серії А
Хорватський півзахисник дебютував за Мілан
близько 1 години тому
Лука Модріч / фото - Getty
Півзахисник Мілана Лука Модріч провів свій перший матч у чемпіонаті Італії проти Кремонезе та став найстаршим дебютантом в історії Серії А — 39 років, 11 місяців і 14 днів.
Хорват приєднався до Мілана влітку на правах вільного агента після 13 років у Реалі, де став найтитулованішим футболістом клубу.
У стартовому турі Серії А Мілан поступився Кремонезе 1:2.
