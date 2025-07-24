Мбаппе обрав новий номер у Реалі — замінить Модрича
Французький нападник відмовився від дев'ятки
близько 2 годин тому
Кіліан Мбаппе / фото - Getty
Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе підтвердив у соціальних мережах, що в новому сезоні гратиме за вершкових під 10-м номером.
Француз опублікував у своєму акаунті зображення з числом 10, фактично підтвердивши чутки про зміну номера. Нагадаємо, у минулому сезоні Мбаппе захищав кольори Реала під дев’ятим номером.
Попереднім власником 10-го номера був легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич, який у міжсезоння перейшов до італійського Мілана.
Кіліан Мбаппе приєднався до складу Королівського клубу влітку 2024 року. З того часу він вже встиг виграти з Реалом Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА.
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