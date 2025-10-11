Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло підбив підсумки матчу 3 туру кваліфікації ЧС-2026 між Ісландією та Україною (3:5).

У футболі все швидко змінюється. Від ненависті до кохання відокремлює лише один матч. Збірній команді Україна нема чим дорікнути. Єдине, що в мене свербить мову запитати наших журналістів. Після відра помиїв, які були вилиті на голову Реброва перед матчем. Ну що, тепер вам доведеться співати дифірамби?

Питання ще не вирішене, попереду три складні ігри у відборі на чемпіонат світу. Тішить те, що гравці показали високий рівень самовіддачі. Гостросюжетний трилер. Це прикрашає гру футболу, - написав Заховайло в Facebook.