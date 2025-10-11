Головний тренер збірної Ісландії Арнар Ґуннлейґсон висловився щодо поразки у матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України (3:5). Слова фахівця передає Vísir.

Це був дивний матч. Ми ж грали проти України, ця команда зовсім не жарт. І, якщо чесно, більшу частину поєдинку ми виглядали дуже добре. Я справді пишаюся хлопцями.

Звісно, гру можна спростити: якщо ми програли – ми жахливі, якщо виграли – чудові. Але все не настільки просто. Сподіваюся, більшість це розуміє. Думаю, всі, хто розбирається у футболі, бачили – ми сьогодні зіграли гідно. Пропустили безглузді голи, але це безжальний вид спорту.

Мені здається, ми зараз схожі на збірну Ісландії зразка 2013–2014 років. Команда тільки формується, стає справді сильною – багато молодих, енергійних хлопців, але через це трапляються помилки, які складно пояснити. Здавалося, що кожен удар суперника в площину воріт ставав голом. Утім, загалом я не пригадую, щоб Ісландія на своєму полі грала настільки потужно і якісно проти такого сильного суперника.

Я отримав величезне задоволення, це був чудовий матч, але нам треба зробити з нього висновки. Характер – ось слово, яке описує цей вечір. Було дуже важливо зрівняти рахунок після того, як ми програвали 1:3.

З досвідом гри на такому рівні та участю у великих матчах ми вже не прийматимемо таких рішень, як у випадку з першими трьома пропущеними голами. Але я впевнений: набагато легше виправити ці прикрі помилки, ніж змінювати загальну якість гри команди.