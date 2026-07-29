Від Ярмолюка до Мудрика: екскапітан Ліверпуля узгодив дворічний контракт із Челсі
Сині відійшли від вектора на молодих футболістів?
близько 2 годин томуПідписатися в
Лондонський Челсі є головним претендентом на підписання англійського півзахисника Джордана Гендерсона. Про це повідомив у соцмережі X відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Йдеться про 36-річного ветерана, який має великий досвід виступів на найвищому рівні. Гендерсон упродовж кар’єри грав за збірну Англії, а також тривалий час захищав кольори Ліверпуля, де був капітаном команди. У складі мерсисайдців він вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів та інші престижні трофеї.
За інформацією Романо, інтерес до досвідченого футболіста проявляли одразу кілька англійських клубів. Водночас саме Челсі наразі перебуває у найвигіднішій позиції та випереджає всіх конкурентів у боротьбі за гравця.
Повідомляється, що Гендерсон уже погодив умови дворічного контракту з лондонським клубом. Очікується, що футболіст підпише угоду цього тижня. Угоду буде розраховано до червня 2028 року.
Окремо портал Transfermarkt повідомив про зміни у статусі контракту Гендерсона з Брентфордом українця Єгора Ярмолюка . За даними ресурсу, дію угоди було припинено 29 липня.
Раніше повідомлялося, що Челсі домовився щодо трансферу 35-річного Денні Велбека.
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