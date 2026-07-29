Сергій Разумовський

Лондонський Челсі є головним претендентом на підписання англійського півзахисника Джордана Гендерсона. Про це повідомив у соцмережі X відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨💣 BREAKING: Jordan Henderson to Chelsea, here we go! 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Former Liverpool captain has agreed a two year deal at #CFC and will sign until June 2028 this week.



Henderson left Brentford and Chelsea will now welcome him next.



Exclusive story from Monday, confirmed. pic.twitter.com/JxnyYQlQFf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Йдеться про 36-річного ветерана, який має великий досвід виступів на найвищому рівні. Гендерсон упродовж кар’єри грав за збірну Англії, а також тривалий час захищав кольори Ліверпуля, де був капітаном команди. У складі мерсисайдців він вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів та інші престижні трофеї.

За інформацією Романо, інтерес до досвідченого футболіста проявляли одразу кілька англійських клубів. Водночас саме Челсі наразі перебуває у найвигіднішій позиції та випереджає всіх конкурентів у боротьбі за гравця.

Повідомляється, що Гендерсон уже погодив умови дворічного контракту з лондонським клубом. Очікується, що футболіст підпише угоду цього тижня. Угоду буде розраховано до червня 2028 року.

Окремо портал Transfermarkt повідомив про зміни у статусі контракту Гендерсона з Брентфордом українця Єгора Ярмолюка . За даними ресурсу, дію угоди було припинено 29 липня.

Раніше повідомлялося, що Челсі домовився щодо трансферу 35-річного Денні Велбека.