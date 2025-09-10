Англія розтрощила Сербію в матчі 5 туру кваліфікації ЧС-2026. Матч у Белграді завершився з рахунком 0:5.

Стадіон ім. Райко Митича, більш відомий як сербська «Маракана», став свідком погрому сербської дружини на очах власних вболівальників.

Ще до перерви Кейн та Мадуеке допомогли команді Томаса Тухеля зітхнути з полегшенням, а по перерві ще по голу вдалося записати Мадуеке, Гуехі та Рашфорду.

Підсумковий результат матчу чимось нагадує побиття Сербії на Арені Львів, коли збірна України не залишила шансів опонентам під час відбору на Євро-2020.

В паралельному матчі цієї групи Албанія мінімально здолала Латвію.

Відбір на ЧС-2026. Група K. 5 тур

Сербія - Англія 0:5

Голи: Кейн, 33, Мадуеке, 35, Конса, 52, Гуехі, 75, Рашфорд, 90 (з пенальті)

Албанія - Латвія 1:0

Гол: Асллані, 25 (з пенальті)

Норвегія не помітила Молдову з легіонером Карпат у складі.