Відбір на ЧС-2026. Норвегія не помітила Молдову з легіонером Карпат у складі
Баболго постраждав від Холанда
близько 1 години тому
Збірна Норвегії набрала шаленої ходи на шляху до виходу на ЧС-2026. У матчі 2 туру єврокваліфікації під гарячу руку скандинавів потрапила Молдова.
Головним хедлайнером вечора став головний бомбардир норвежців Холанд. Гравець Манчестер Сіті минулого вечора записав до свого активу пента-трик і 2 гольові передачі.
П'ята поспіль перемога норвежців у відборі відкриває шлях до першого з 1998 року виходу до фінального турніру ЧС.
На жаль, для центрального оборонця Карпат Владислава Бабогла цей матч з розряду тих, що хочеш якнайшвидше забути.
Відбір на ЧС-2026. Група I. 5 тур
Норвегія - Молдова 11:1
Голи: Мюре, 6, Голанд, 11, 36, 43, 52, 83, Едегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 78 (з пенальты), 90+1 - Естігор, 74 (автогол)
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Норвегія - Молдова.
