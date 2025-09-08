У другому турі європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 у групі B відбулися два матчі.

У Базелі на стадіоні Санкт-Якоб Парк збірна Швейцарії здобула розгромну перемогу над Словенією з рахунком 3:0. Вже у першому таймі господарі вирішили долю зустрічі: на 18-й хвилині відзначився Ніко Ельведі, на 33-й — Бріл Емболо, а через п’ять хвилин Дан Ндоє встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі швейцарці набрали шість очок і впевнено очолили групу. Словенія, маючи одне очко після двох турів, замкнула турнірну таблицю.

Швейцарія - Словенія 3:0 (Ельведі 18, Емболо 33, Ндоє 38)

Швейцарія: Кобель, Відмер (Шмідт 62), Ельведі, Аканджі, Родрігес, Фройлер, Рідер (Ебішер 62), Джака, Ндоє (Зом 90+1), Емболо (Закарія 78), Варгас (Манзембі 62)

Словенія: Облак, Корнічнік (Брекало 86), Дркушич, Бійол, Янжа, Стоянович (Штурм 61), Гнезда Черін, Елснік (Светлін 61), Ловрич (Петрович 21), Шешко, Віпотнік (Сешлар 86)

Певна несподіванка сталася у Приштині, де Косово переграло Швецію 2:0 на стадіоні Фаділь Вокрі.

Ельвіс Реджбечай відкрив рахунок на 26-й хвилині, а нападник Ведат Мурікі подвоїв перевагу на 42-й хвилині. У складі переможців зіграли два футболісти з чемпіонату України - Ілір Краснічі з Колоса Ковалівка та Мухарем Яшарі з черкаського ЛНЗ.

Для косоварів це перша перемога у відборі після стартової поразки від Швейцарії (0:4). Швеція ж залишилася з одним очком, яке здобула у грі зі Словенією (2:2).

Косово - Швеція 2:0 (Реджбечай 26, Мурікі 42)

Косово: Мурич, Краснічі, Деллова, Аліті, Галлапені, Войвода, Авдуллаху, Реджбечай (Емерллаху 85), Муслія (Ходжа 90+2), Мурікі (Асллані 59), Ррахмані (Яшарі 59)

Швеція: Ольсен, Екдаль (Крафт 66), Гін, Гудмундссон, Бернгардссон (Нюгрен 62), Ларссон (Нанасі 46), Аярі, Салетрос, Свенссон (Сема 46), Еланга (Ісак 72), Дьокереш

У наступному турі 10 жовтня Швейцарія на виїзді зіграє проти Швеції, а Словенія вирушить у гості до Косово.