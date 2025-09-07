Відбір на ЧС-2026. Конкурент Довбика став рятівником Ірландії
Та інші результати ігрового дня
близько 2 годин тому
Напередодні завершились ряд поєдинків європейської кваліфікації на ЧС-2026.
Один з найбільш цікавих поєдинків відбувся в Дубліні, в якому Ірландія спромоглась на камбек, поступаючись після першого тайму Угорщині в два голи.
Одним з рятівників ірландців став одноклубник Артема Довбика в Ромі Еван Фергюсон, який відзначився одним з голів у ворота угорців.
Пропонуємо ознайомитись з іншими результатами ігрового дня.
Відбір на ЧС-2026. Група F. 1 тур
Ірландія - Угорщина 2:2
Голи: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 - Варга, 2, Шаллаї, 15
Група H. 5 тур
Австрія - Кіпр 1:0
Гол: Забітцер, 54 (з пенальті)
Група H. 5 тур
Сан-Марино- Боснія і Герцеговина 0:6
Голи: Тахірович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90.
ФІФА констатувала рекордне літнє трансферне вікно у 2025 році.
