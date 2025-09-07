Напередодні завершились ряд поєдинків європейської кваліфікації на ЧС-2026.

Один з найбільш цікавих поєдинків відбувся в Дубліні, в якому Ірландія спромоглась на камбек, поступаючись після першого тайму Угорщині в два голи.

Одним з рятівників ірландців став одноклубник Артема Довбика в Ромі Еван Фергюсон, який відзначився одним з голів у ворота угорців.

Пропонуємо ознайомитись з іншими результатами ігрового дня.

Відбір на ЧС-2026. Група F. 1 тур

Ірландія - Угорщина 2:2

Голи: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 - Варга, 2, Шаллаї, 15

Група H. 5 тур

Австрія - Кіпр 1:0

Гол: Забітцер, 54 (з пенальті)

Група H. 5 тур

Сан-Марино- Боснія і Герцеговина 0:6

Голи: Тахірович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90.

