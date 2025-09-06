Павло Василенко

Френкі де Йонг покинув тренувальний табір збірної Нідерландів у п'ятницю ввечері. Півзахисник отримав травму під час матчу проти Польщі та пропустить недільний поєдинок з Литвою.

Помаранчеві не приховували свого розчарування після матчу в Роттердамі. Варто зазначити, що відбірковий матч з поляками чемпіонату світу-2026 завершився внічию 1:1.

Після фінального свистка арбітр Роберт Левандовський зізнався в інтерв'ю, що одним з його завдань було стежити за Френкі де Йонгом. Обидва гравці є товаришами по команді Барселона.

Півзахисник справді був значною мірою поза грою. Виявляється, він отримав незначну травму в Роттердамі.

Де Йонг покинув тренувальний збір збірної Нідерландів у п'ятницю ввечері. Він не зіграє проти Литви, матч запланований на неділю.

AS повідомляє, що у Де Йонга проблеми з сідничним м'язом. У суботу він має пройти детальне обстеження в тренувальному центрі ФК Барселона.

Блауграна проведе свій перший матч після перерви на матчі збірних 14 вересня. Каталонці прийматимуть Валенсію в рамках 4-го туру Ла Ліги.