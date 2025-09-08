Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував питання щодо участі Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026.

Не можу сказати, який відсоток гравців нинішнього складу буде викликаний на чемпіонат світу, тому що сам ще точно не знаю. Часу ще багато. Багато чого може статися. У нас є кістяк, усі це знають. Як тільки нам повідомлять, скільки футболістів можна буде заявити на турнір, ми ухвалимо рішення.

Що стосується Лео, я не говорив з ним про чемпіонат світу. Я знаю, що він сказав. Я знаю, що він спокійно проведе цей час і що він цього заслуговує. Ми повинні залишити його в спокої, – наводить слова Скалоні видання Ole.