Тренер Португалії розкрив, чи зіграє Роналду на чемпіонаті світу 2026
Форвард залишається голодним до перемог
близько 1 години тому
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес поділився думками про капітана команди Криштіану Роналду.
Він грає кожного разу так, ніби це його перший вихід на поле. Його самовіддача, свіжість, яку він зберігає щодня… Він переможець. Він досі голодний до перемог. Чемпіонат світу-2026? Він робить усе можливе, але в нього немає довгострокових цілей. Він хоче бути найкращим кожного дня. Його увага зосереджена на тому, що відбувається сьогодні. Я вже багато говорив про його значимість. Одягнути футболку збірної — це і є послання капітана в роздягальні. І це дуже допомагає — сказав Мартінес в інтерв’ю ESPN.
Зараз Криштіану Роналду 40 років. У останньому матчі проти Вірменії, який завершився перемогою Португалії з рахунком 5:0, він оформив дубль. Свій наступний поєдинок Португалія проведе у Будапешті проти Угорщини 9 вересня.