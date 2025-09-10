Відбір на ЧС-2026. Роналду допоміг Португалії виграти в Угорщини
Та інші результати вівторка
16 хвилин тому
Кріштіану Роналду (збірна Португалії) / Фото - FPF
Напередодні завершились ряд поєдинків європейської кваліфікації на ЧС-2026.
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду опинився в кроці від того, щоб стати абсолютним рекордсменом за кількістю голів у матчах відбору на Мундіаль.
Пропонуємо ознайомитись з іншими результатами ігрового дня.
Відбір на ЧС-2026. Група F. 5 тур
Вірменія - Ірландія 2:1
Голи: Сперцян, 45+1 (пен), Ранос, 51 - Фергюсон, 57
Угорщина - Португалія 2:3
Голи: Варга, 21, 84 - Сілва, 36, Роналду, 58 (з пенальті), Канселу, 86.
Група H. 5 тур
Боснія і Герцеговина - Австрія 1:2
Голи: Джеко, 50 - Забітцер, 49, 65.
Кіпр - Румунія 2:2
Голи: Лоїзу, 29, Харалампус, 77 - Дрегуш, 2, 18.
Поділитись