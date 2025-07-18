Технічний директор УАФ Ігор Дедишин розповів про подальшу долю старого трофею Кубка України. Слова функціонера передає пресслужба УАФ.

Старий трофей точно обійме своє почесне місце у музеї УАФ українського футболу. Ви бачили, що при вході на першому поверсі УАФ є своєрідний такий мінімузей. Але ми все одно віримо та мріємо про те, що рано чи пізно буде створено цей музей. Там дуже багато трофеїв є. Є, чим пишатися українському футболу.

І цей трофей теж обійме своє місце, бо це великий клаптик історії українського футболу. Це трофей, за який боролися багато поколінь та футболістів. В тому числі, володар «Золотого мʼяча» Андрій Шевченко.