У майбутньому сезоні Кубок України з футболу стане наймасштабнішим з початку повномасштабної війни – до змагань заявилися 68 команд з усіх куточків країни. Турнір об'єднає професійні клуби Прем'єр-ліги та Футбольної ліги, аматорські колективи та представників регіональних асоціацій, створюючи унікальний футбольний простір.

Протягом сезону на полях зійдуться 16 клубів VBET Української Прем'єр-Ліги, 32 команди Професіональної футбольної ліги (по 16 з першої та другої ліг), 4 представники аматорського футболу та 16 колективів від регіональних асоціацій. Таке розширене представництво робить турнір справді загальнонаціональним.

Цей сезон обіцяє стати особливим не лише через рекордну кількість учасників, але й завдяки оновленому трофею у вигляді козацької булави, який вперше буде розіграний серед професійних та аматорських команд усієї України.

Відкриттям кубкового сезону стане кваліфікаційний раунд, матчі якого заплановані на 9-10 серпня 2025 року. Результати жеребкування, яке відбулося на спеціальному заході у Будинку футболу.

Кубок України 25/26. Кваліфікаційний раунд