Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України 25/26
Матчі відбудуться 9 та 10 серпня
близько 24 годин тому
У майбутньому сезоні Кубок України з футболу стане наймасштабнішим з початку повномасштабної війни – до змагань заявилися 68 команд з усіх куточків країни. Турнір об'єднає професійні клуби Прем'єр-ліги та Футбольної ліги, аматорські колективи та представників регіональних асоціацій, створюючи унікальний футбольний простір.
Протягом сезону на полях зійдуться 16 клубів VBET Української Прем'єр-Ліги, 32 команди Професіональної футбольної ліги (по 16 з першої та другої ліг), 4 представники аматорського футболу та 16 колективів від регіональних асоціацій. Таке розширене представництво робить турнір справді загальнонаціональним.
Цей сезон обіцяє стати особливим не лише через рекордну кількість учасників, але й завдяки оновленому трофею у вигляді козацької булави, який вперше буде розіграний серед професійних та аматорських команд усієї України.
Відкриттям кубкового сезону стане кваліфікаційний раунд, матчі якого заплановані на 9-10 серпня 2025 року. Результати жеребкування, яке відбулося на спеціальному заході у Будинку футболу.
Кубок України 25/26. Кваліфікаційний раунд
Фазенда (Чернівці) — Медея–Невицький замок (Закарпатська обл.)
Гірник (Новояворівськ, Львівська обл.) — Нафтовик-Долина (Івано-Франківська обл.)
Колос (Полонне, Хмельницька обл.) — Агрон (Тернопільська обл.)
Коростень/Агро-Нива (Житомирська обл.) — Луцьксантехмонтаж № 536 (Волинська обл.)
Легія (Київ) — Полісся Ставки (Пісківка, Київська обл.)
Карбон (Черкаси) — Пальміра (Одеса)
Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) — NIKA SMK (Богодухів, Харківська обл.)
IRON (Запоріжжя) — Новоукраїнка (Кіровоградська обл.)
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