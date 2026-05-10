Сергій Разумовський

У 36-му турі італійської Серії А Дженоа на виїзді зіграла внічию з Фіорентиною — 0:0. Матч відбувся у Флоренції на арені Стадіо Артеміо Франкі та завершився без забитих м’ячів.

Обидві команди ще в попередньому турі офіційно гарантували собі місце в Серії А на наступний сезон, тому зустріч вийшла не надто яскравою. Суперники діяли обережно й не змогли створити достатньо моментів, щоб змінити рахунок на табло.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 71-й хвилині. Він замінив італійського футболіста Джеффа Еккатора.

За відведений ігровий час хавбек збірної України виконав 15 передач, 11 із яких були точними. Показник точності пасів Маліновського склав 73%. В останній третині поля українець віддав 2 точні передачі з 4, а також одного разу доставив м’яч до штрафного майданчика суперника.

Загалом Маліновський здійснив 15 дотиків до м’яча та взяв участь у двох єдиноборствах, але жодне з них не виграв. За підсумками поєдинку він отримав оцінку 6.4.

Після цього результату Дженоа набрала 41 очко та залишилася на 14-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Команда не дозволила Фіорентині, яка має 38 балів, випередити себе.

Серія А, 36-й тур

Фіорентина – Дженоа 0:0

Фіорентина: де Хеа, Ґозенс, Додо, Раньєрі, Понграчич, Ндур (Фаббіан 73), Фаджолі, Мандрагора (Брешіаніні 72), Парізі (Ґудмундссон 86), Соломон, Браскі (Пікколі 61)

Дженоа: Бейло, Сеттерстрем, Естіґор, Маркандаллі (Дукуре 82), Вітінья, Ехатор (Маліновський 71), Мартін (Уедраого 71), Еллертссон, Френдруп, Аморім (Мазіні 82), Коломбо (Екубан 58)

