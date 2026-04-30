Відео гола Камади у ворота Шахтаря: прикра помилка захисту гірників
Гірники пропустили на 58 хвилині
26 хвилин тому
Донецький Шахтар вдруге пропустив у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас.
На 58-й хвилині зустрічі лондонці вийшли вперед. Після атаки гостей м'яч відскочив до Даїчі Камади, який безперешкодно пробив низом по центру воріт із меж штрафного майданчика.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05