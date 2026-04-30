Як Очеретько забивав Крістал Пелас. Відео гола Шахтаря у півфіналі Ліги конференцій
Гірники зрівняли рахунок у другому таймі
близько 1 години тому
Донецький Шахтар зрівняв рахунок у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелас.
На 48-й хвилині зустрічі гірники реалізували стандарт. Після подачі з кутового Кауан Еліас виграв верхову боротьбу та головою скинув м'яч на дальню стійку. Олег Очеретько опинився у потрібному місці та впритул розстріляв ворота англійського клубу — 1:1.
Відео: MEGOGO
На XSPORT.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Крістал Пелас з описом усіх ключових подій.
