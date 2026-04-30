Відео гола Сарра у матчі Шахтар — Крістал Пелас: швидкий пропущений м'яч гірників
Гірники пропустили на 23 секунді
близько 2 годин тому
Донецький Шахтар пропустив швидкий гол у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас.
Рахунок у матчі було відкрито вже на 23-й секунді зустрічі. Нападник лондонців Жан-Філіп Матета виконав точну передачу у штрафний майданчик на Ісмаїлу Сарра, який прицільним ударом спрямував м'яч у лівий нижній кут воріт гірників.
Відео: MEGOGO
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05