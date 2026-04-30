Динамо — Шахтар. Всі квитки на матч у Києві розпродано
Гра пройде 3 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського о 18:00
близько 1 години тому
Фото: ФК Динамо
На матч 26-го туру УПЛ між київським Динамо та донецьким Шахтарем продано всі квитки. Про це столичний клуб повідомив на своїх офіційних ресурсах.
Поєдинок відбудеться найближчої неділі, 3 травня, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.
Шахтар впевнено лідирує у чемпіонаті України, тоді як кияни посідають четверту сходинку в турнірній таблиці.
Динамо у матчах із Шахтарем та ЛНЗ доведеться обходитися без лідера центру поля.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05