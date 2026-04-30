Денис Сєдашов

На матч 26-го туру УПЛ між київським Динамо та донецьким Шахтарем продано всі квитки. Про це столичний клуб повідомив на своїх офіційних ресурсах.

Поєдинок відбудеться найближчої неділі, 3 травня, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.

Шахтар впевнено лідирує у чемпіонаті України, тоді як кияни посідають четверту сходинку в турнірній таблиці.

