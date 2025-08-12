Павло Василенко

Фермін Лопес та Гаві знайомі ще з часів спільної гри в Ла Масії. Однак Sport.es повідомляє, що гравці зараз мають розбіжності між собою.

Двоє іспанців дружать вже багато років. Саме тому повідомлення про їхній нібито конфлікт стали досить несподіванкою.

Вважається, що джерелом непорозумінь є стосунки між дівчатами двох гравців. Останнім часом стосунки між Гаві та Ферміном стали надзвичайно напруженими.

«Жінки ніколи не ладнали між собою, і ця ворожнеча зрештою передалася і футболістам», – пише іспанське видання.

Нещодавно Фермін опублікував загадковий пост в Instagram, який швидко видалив.

«Погані люди ніколи не перемагають, як і ті, хто дивиться в інший бік, або ті, хто робить зраду способом життя, а боягузтво – своїм прапором. Це лише питання часу. Вони програють щодня, бо макіяж, який вони носять щодня, рано чи пізно зникає, і тоді вони показують світові, ким вони є насправді», – написав він.

Видання Sport.es стверджує, що Гаві звернувся за підтримкою до Алехандро Ечеваррії, довіреного радника президента Барселони Жоана Лапорти. Він нібито просив внести Ферміна до списку на трансфер, і це прохання було передано останньому.

«Повернення назад немає», – пишуть каталонські журналісти.

Повідомляється, що Хансі Фліка попросили втрутитися у цю справу, поговорити зі своїми гравцями та спробувати вирішити конфлікт.