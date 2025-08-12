Футболіст Реала репостнув відео, охарактеризувавши ментальність Барселони
Рюдігер ввважає, що гравці каталонського клубу постійно симулюють
близько 2 годин тому
Антоніо Рюдігер / фото - Getty
Захисник Реала Антоніо Рюдігер в інстаграмі зробив репост відео з моментами гравців Барселони, де ті перебільшують контакти і, можливо, симулюють.
На відео написано "Менталітет Барселони", а музичним фоном є відомий цирковий марш.
Ймовірно, у Барселоні поставляться до жарту Рюдігера спокійно, адже зараз Реал перебуває у непростій позиції відносно головного конкурента. Минулого сезону мадридці програли всі чотири матчі Ель-Класіко і не виграли жодного турніру в Іспанії. Ла Лігу, Кубок і Суперкубок здобула Барселона.
Також, Реал продовжує бойкотувати голосування за Золотий м'яч.