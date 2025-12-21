Відома оцінка Ярмолюка в переможному матчі Брентфорда з Вулверхемптоном
Український хавбек провів на полі весь матч
близько 3 годин тому
Єгор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Стали відомі оцінки українського хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка за виїзний матч проти Вулверхемптону.
Зустріч пройшла на арені Молінью та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.
Ярмолюк відіграв усі 90 хвилин, не відзначившись голами чи асистами. За версією SofaScore його дії оцінили у 6,9 бала, тоді як портал WhoScored поставив українцю 7,2.
Найпомітнішим гравцем поєдинку обидва статистичні ресурси визнали вінгера Брентфорда Кіна Льюїса-Поттера, який оформив дубль і отримав оцінку 8,6 бала.
