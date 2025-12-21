Стали відомі оцінки українського хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка за виїзний матч проти Вулверхемптону.

Зустріч пройшла на арені Молінью та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

Ярмолюк відіграв усі 90 хвилин, не відзначившись голами чи асистами. За версією SofaScore його дії оцінили у 6,9 бала, тоді як портал WhoScored поставив українцю 7,2.

Найпомітнішим гравцем поєдинку обидва статистичні ресурси визнали вінгера Брентфорда Кіна Льюїса-Поттера, який оформив дубль і отримав оцінку 8,6 бала.