Відома заявка збірної України на поєдинок з Ісландією
Команді Реброва не допоможе Єгор Ярмолюк
близько 1 години тому
Сьогодні, 10 жовтня, збірна України проведе матч третього туру групового етапу відбору до ЧС-2026 проти Ісландії. Головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив основний склад на зустріч.
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олександр Назаренко, 15. Олег Очеретько, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Артем Бондаренко, 19. Назар Волошин, 20. Владислав Велетень, 21. Іван Калюжний, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
У заявці серед футболістів, які перебувають в Рейк'явіку, немає лише Єгора Ярмолюка.
Поєдинок пройде на стадіоні Лейгардальсведлюр розпочнеться о 21:45 за київським часом.