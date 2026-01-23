Амстердамський Аякс не розраховує зберегти у складі захисника збірної України Олександра Зінченка за підсумками сезону 2025/26. Про це розповів журналіст Тейс Цваґерман.

За його даними, нідерландський клуб готовий оформити перехід 29-річного футболіста, права на якого належать лондонському Арсеналу лише на короткостроковій основі, а саме терміном на півроку.

«Очікується, що Аякс заплатить Арсеналу за перехід Зінченка суму, яка буде співставна сумі оренди за пів року. Це вигідніше рішення для «канонірів», оскільки клуб звільниться від зарплати захисника і матиме більше можливостей для підписання нового футболіста.

Зінченко стане повноправним гравцем Аякса на шість місяців. Далі ймовірність продовження співпраці вкрай низька, особливо з огляду на його зарплату в Прем'єр-лізі. В Амстердамі не можуть собі дозволити трансфер українця в довгостроковій перспективі».