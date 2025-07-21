Українська асоціація футболу офіційно повідомила, де відбудеться домашній матч добору до чемпіонату світу 2026 року проти збірної Франції.

Зустріч проходитиме у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинська Арена Вроцлав». Саме тут українська національна команда вже тричі проводила свої матчі. Арена вміщує 45 105 уболівальників.

Нагадаємо, двобій проти Франції запланований на 5 вересня і стане ключовим для збірної України у боротьбі за вихід на світовий форум.

Відзначимо, що також у групі збірної України в кваліфікації на чемпіонат світу є Ісландія та Азербайджан.

Раніше повідомлялося, що УАФ представила новий трофей Кубка України.