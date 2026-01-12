Мадридський Реал офіційно оголосив про припинення співпраці з Хабі Алонсо на посаді головного тренера основної команди після поразки у матчі за Суперкубок Іспанії від Барселони.

Також Реал Мадрид презентував нового головного тренера першої команди. Ним призначено Альваро Арбелоа, який з червня 2025 року очолював Кастілью і працює у тренерській структурі клубу з 2020 року. За цей період фахівець досяг серйозних успіхів на рівні академії, включаючи требл з командою Хувеніл А в сезоні 2022/23.

Під час перебування футболістом Арбелоа захищав кольори Реала з 2009 по 2016 рік, провівши 238 офіційних поєдинків і здобувши вісім трофеїв, серед яких два кубки Ліги чемпіонів. Крім того, він входив до складу золотого покоління збірної Іспанії, ставши чемпіоном світу і двічі виграв чемпіонат Європи.