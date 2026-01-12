Сергій Разумовський

Реал зазнав поразки від Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії – матч завершився з рахунком 2:3 на користь каталонців. Команди видали напружене й результативне протистояння, однак вирішальні епізоди цього разу залишилися за Барсою, яка краще реалізувала свої моменти в атаці.

Головним героєм зустрічі у складі Барселони став Рафінья: бразилець оформив дубль і став ключовим фактором перемоги. Ще один м’яч за каталонців забив Роберт Левандовскі, який додав результативності в найважливіший момент. Реал відповів двома голами – відзначилися Вінісіус і Гарсія, але цього виявилося недостатньо, аби зрівняти рахунок або перевернути гру на свою користь.

Окрему увагу після фіналу привернула статистика нападника Реала Кіліана Мбаппе у матчах проти Барселони. Для французького форварда це Ель Класико стало вже шостим у кар’єрі, і його баланс поки невтішний: п’ять поразок за лише однієї перемоги. Попри статус одного з найяскравіших гравців сучасності, саме протистояння з Барселоною для нього нерідко складаються важко з погляду командного результату.

Водночас до цього матчу Мбаппе мав доволі вражаючу особисту серію у зустрічах із Барселоною. Француз забивав у чотирьох поспіль поєдинках проти каталонського клубу, сумарно записавши на свій рахунок шість голів у цих матчах. У фіналі Суперкубка він розпочав гру на лаві запасних і з’явився на полі лише на 76-й хвилині, тож вплинути на перебіг подій у повному обсязі йому було складніше.

Нагадаємо, Барселона переписала історію вирішальних матчів з Реалом. Також до вашої уваги огляд фіналу між каталонцями та мадридцями.