Відбулися чотири поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів, за результатами яких визначився остаточний список учасників групового етапу турніру сезону 2025/26.

Останніми путівки до основної сітки оформили Карабах з Азербайджану, португальська Бенфіка, бельгійський Брюгге та данський Копенгаген.

Аналітичне видання Score 90 представило рейтинг головних претендентів на перемогу у турнірі. Лідером списку очікувано став французький ПСЖ. Імовірність успіху команди Луїса Енріке експерти оцінюють у 14%. Цього міжсезоння склад парижан посилив захисник збірної України Ілля Забарний, який отримав реальний шанс поборотися за титул.

Серед конкурентів ПСЖ виділяються англійський Ліверпуль та мадридський Реал, обидва клуби провели потужне трансферне вікно та значно зміцнили склад перед стартом групового етапу.

Третю позицію разом із Реалом ділить Барселона, а замикає топ-5 лондонський Арсенал. Українські команди у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів участі не беруть.

