Новоспечений захисник Парі Сен-Жермен Ілля Забарний поступово освоюється у новому колективі. За даними французького видання Vipsg, футболіст уважно придивляється до атмосфери на базі та робить усе, щоб швидко інтегруватися як у команду, так і в життя Франції. Він уже планує розпочати заняття з французької мови.

Попри те, що Забарний ще не встиг завести тісних дружніх стосунків, він найбільше спілкується з Маркіньосом, Фабіаном Руісом та Хвічею Кварацхелією. Український захисник поступово входить у ритм життя паризького гранда.

Контракт Забарного з ПСЖ розрахований до літа 2030 року. Перехід з Борнмута обійшовся французькому клубу у 63 мільйони євро, ще 3 мільйони англійці можуть отримати у вигляді бонусів.

Нагадаємо, у другому турі французької Ліги 1 ПСЖ обіграв Анже, але Ілля Забарний провів увесь матч на лаві для запасних.