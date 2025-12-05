Сергій Разумовський

У 13-му турі португальської Прімейри увага вболівальників буде прикута до лісабонського дербі: сьогодні, 5 грудня, Бенфіка на своєму стадіоні прийме чинного чемпіона країни останніх двох сезонів, Спортінг. Для команди, за яку виступають українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, це один із ключових і, без перебільшення, центральних матчів усього чемпіонату – результат може суттєво вплинути на розподіл місць у верхній частині турнірної таблиці та хід боротьби за титул.

Обслуговувати поєдинок довірили Антоніу Нобре, якого призначив Суддівський комітет Португальської футбольної федерації. Допомагати головному арбітру на лініях будуть Нелсон Перейра та Франсіску Перейра, тоді як Мігел Ногейра виконуватиме функції четвертого судді, контролюючи технічну зону та заміни. За систему відеодопомоги арбітрам відповідатиме Руї Кошта, призначений відеоарбітром VAR, а його асистентом AVAR буде Паулу Браш – саме на них покладено завдання перегляду спірних епізодів і виправлення можливих суддівських помилок.

Не обійшлося й без кадрових втрат. У складі Бенфіки через травми не зможуть вийти на поле Енріке Араужу, Александер Ба та Доді Лукебакіо, тож тренерський штаб змушений шукати інші варіанти побудови атаки та гри на флангах. У Спортінга теж є втрати: за інформацією клубу, зустріч пропустять Даніель Браґанса та Нуну Сантуш, що може позначитися на глибині складу гостей у середині поля та на флангах.

Перед очним протистоянням становище команд у турнірній таблиці додає матчу ще більшої інтриги. Спортінг набрав 31 очко і посідає друге місце, продовжуючи переслідувати лідера чемпіонату Порту (34). Впритул за ним розташувалася Бенфіка Жозе Моурінью, яка має 28 очок і у випадку перемоги може максимально скоротити відставання та загострити боротьбу в чемпіонській гонці.

Для українських глядачів зустріч буде доступна в прямому ефірі: трансляцію на території України забезпечить медіасервіс MEGOGO. Початок лісабонського дербі заплановано на 22:15 за київським часом, тож уболівальники матимуть можливість у вечірній праймтайм побачити один із найцікавіших матчів португальського сезону.

