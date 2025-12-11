Відомо, яку оцінку заробив Забарний у нічийному матчі ПСЖ з Атлетіком в Лізі чемпіонів
Українець з’явився на полі після перерви
43 хвилини тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
У Більбао відбувся матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів між місцевим Атлетіком та Парі Сен-Жермен. Поєдинок на стадіоні Сан-Мамес завершився без голів.
Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний з'явився на полі одразу після перерви, замінивши капітана Маркіньйоса на 46-й хвилині. За версією Whoscored, його гру оцінили у 6.4 бали з 10. Цікаво, що це була перша зустріч, де Забарний вийшов разом із російським голкіпером Матвієм Сафоновим у складі парижан.
Забарний поповнив склад ПСЖ минулого літа і за 17 матчів встиг відзначитися одним голом.