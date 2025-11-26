Відразу кілька закордонних команд включилися у боротьбу за Олексія Гуцуляка, і інтерес до вінгера Полісся продовжує зростати, повідомляє ТаТоТаке.

Раніше у ЗМІ обговорювали можливий перехід українця до одного з турецьких клубів. За оновленими даними, найбільш наполегливо серед представників Суперліги діє Істанбул Башакшехір, який має намір оформити трансфер.

Одночасно посилюється інтерес до футболіста і з боку Близького Сходу: у 27-річного гравця з'явилися потенційні варіанти у Катарі та ОАЕ, де окремі клуби вже готові виходити на переговори.

Раніше зазначалося, що до претендентів на Гуцуляка увійшли також грецький Панатінаїкос і шотландський Селтік.

Цього сезону Олексій провів за Полісся 16 поєдинків, відзначившись одним забитим м'ячем та двома асистами.